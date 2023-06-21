Российские военные уничтожили три склада боеприпасов ВСУ

«В районах населенных пунктов Новгородское Донецкой народной республики, Новопавловка Запорожской области и Мороховец Харьковской области уничтожены склады боеприпасов 109-й бригады территориальной обороны, а также 44-й артиллерийской и 60-й механизированной бригад ВСУ», — говорится в сводке военного ведомства. «Также в районе населенного пункта Запасное Запорожской области поражен командный пункт 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ», — отмечает МО РФ.
По данным Минобороны, в целом в течение суток российские военные нанесли поражение 117 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 129 районах.