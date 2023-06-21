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14:34 (мск), источник: © РИА Новости

Российские военные уничтожили три склада боеприпасов ВСУ

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Российские военные за сутки уничтожили украинские склады боеприпасов в ДНР, Запорожской и Харьковской областях, сообщило в среду министерство обороны РФ в телеграм-канале ведомства.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«В районах населенных пунктов Новгородское Донецкой народной республики, Новопавловка Запорожской области и Мороховец Харьковской области уничтожены склады боеприпасов 109-й бригады территориальной обороны, а также 44-й артиллерийской и 60-й механизированной бригад ВСУ», — говорится в сводке военного ведомства. «Также в районе населенного пункта Запасное Запорожской области поражен командный пункт 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ», — отмечает МО РФ.

По данным Минобороны, в целом в течение суток российские военные нанесли поражение 117 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 129 районах.

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