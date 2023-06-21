Ученые рассчитали, насколько люди сдвинули земную ось Оказалось, что некоторые регионы планеты сдвинулись относительно нее сильнее других.
Фоторепортажи
8Последствия атаки беспилотников в Москве
Главное
Главные новости к вечеру 21 июня
19:09 (мск), источник: ТАСС

СМИ сообщили о взрыве в Париже

Как сообщила газета Liberation, он был вызван утечкой газа.

ТАСС, 21 июня. Взрыв произошел в среду около 17:00 (18:00 по мск) в V округе Парижа. Об этом сообщила газета Liberation.

«Мы услышали сильный взрыв. Мы видели черный дым и падающие обломки», — передает газета слова одного из жителей округа. На место инцидента прибыли пожарные.

По предварительным данным, взрыв был вызван утечкой газа.

Как сообщил телеканал BFM, здание, в котором, по предварительным данным, произошел взрыв газа, полностью обрушилось. По его данным, по меньшей мере четыре человека находятся в тяжелом состоянии.

Информацию о взрыве подтвердил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен. «Париж, улица Сен-Жак в пятом округе Парижа. На место происшествия выехала пожарная бригада. Пожалуйста, не мешайте им работать и избегайте этого района», — написал министр в Twitter.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Выяснилось, подлежит ли восстановлению поврежденная Каховская ГЭС
Легенда описывает ссору Петра I и Екатерины иначе: царь подвел супругу к зеркалу и пригрозил
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта