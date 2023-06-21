19:09 (мск), источник: ТАСС
СМИ сообщили о взрыве в Париже
Как сообщила газета Liberation, он был вызван утечкой газа.
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ТАСС, 21 июня. Взрыв произошел в среду около 17:00 (18:00 по мск) в V округе Парижа. Об этом сообщила газета Liberation.
«Мы услышали сильный взрыв. Мы видели черный дым и падающие обломки», — передает газета слова одного из жителей округа. На место инцидента прибыли пожарные.
По предварительным данным, взрыв был вызван утечкой газа.
Как сообщил телеканал BFM, здание, в котором, по предварительным данным, произошел взрыв газа, полностью обрушилось. По его данным, по меньшей мере четыре человека находятся в тяжелом состоянии.
Информацию о взрыве подтвердил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен. «Париж, улица Сен-Жак в пятом округе Парижа. На место происшествия выехала пожарная бригада. Пожалуйста, не мешайте им работать и избегайте этого района», — написал министр в Twitter.