20:23 (мск), источник: © РИА Новости
В Дагестане автобус Москва — Хасавюрт попал в ДТП, погибли восемь человек
В МВД сообщили о гибели восьми человек в ДТП с рейсовым автобусом в Дагестане.
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МАХАЧКАЛА, 21 июн — РИА Новости. Восемь человек погибли в ДТП с рейсовым автобусом в Дагестане, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД республики.
«По предварительным данным, в ДТП с рейсовым автобусом в Дагестане погибли восемь человек, пострадали 16 человек», — рассказали в ведомстве.
В региональной прокуратуре уточнили, что в среду около 18:30 на трассе Р-217 «Кавказ» на территории Кизлярского района произошло столкновение рейсового автобуса Москва — Хасавюрт с легковым автомобилем и грузовиком.
Глава республики Сергей Меликов уточнил в Telegram-канале, что в результате аварии погибли двое детей.