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23:35 (мск), источник: © РИА Новости

Сальдо заявил об экологической катастрофе в нижнем течении Днепра

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн — РИА Новости. Нижнее течение Днепра после разрушения Каховской ГЭС находится в состоянии экологической катастрофы, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Нижняя часть Днепра находится сейчас в состоянии экокатастрофы, потому что птиц очень много, которые, не разбираясь, хватают ту рыбу, которая задохнулась, дальше ее несут. Всё, что сейчас есть в реке Днепр, оно попадает в воду и выносится в Черное море, а дальше по течению идет в сторону Одессы, Румынии, Болгарии. Там тоже возможны экологические серьезные неприятности, связанные с заражением воды», — сказал Сальдо в эфире радиостанции «Таврия».

Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Одна из целей подрыва — лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе.

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