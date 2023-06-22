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00:37 (мск), источник: Коммерсантъ

Конституционный суд РФ отказался отменять статью КоАП о дискредитации армии

Конституционный суд (КС) России отклонил жалобы 13 заявителей, которые просили признать неконституционной и отменить статью о дискредитации российской армии (20.3.3 КоАП РФ). В опубликованном на сайте инстанции определении КС говорится, что введение административной ответственности за дискредитацию в период проведения военной операции «не может вызывать сомнений».

Источник: AP 2022

Среди заявителей по делу фигурировали оппозиционер Илья Яшин (внесен в реестр иностранных агентов), которого трижды штрафовали по ст. 20.3.3 КоАП, а затем приговорили к 8,5 года тюрьмы по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК (распространение фейков об армии); юристы и адвокаты «ОВД-Инфо» (внесен в реестр иноагентов), «Мемориала» (внесен в реестр иноагентов и ликвидирован в 2021 году) и фонда «Русь сидящая» (внесен в реестр иноагентов).

В определении КС говорится о том, что административная статья не противоречит Конституции РФ, поэтому рассматривать жалобы в судебном заседании нет необходимости. «Принятые государственными органами Российской Федерации соответствующие решения и меры не могут быть произвольно, исключительно на основе субъективной оценки и восприятия поставлены под сомнение с точки зрения их направленности на защиту интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности», — отмечают в суде.

Также в КС не считают, что статья КоАП РФ о дискредитации армии является дискриминационной и нарушающей право россиян на критику. В качестве обоснования судьи Конституционного суда отметили, что любая публичная критика действий российских Вооруженных сил может снижать «решительность и эффективность» выполнения армией поставленных перед ней боевых задач.

Административная ответственность за дискредитацию российской армии была введена в России с апреля 2022 года. По ней предусмотрено наказание в виде административных штрафов (в размере от 30 до 500 тыс. руб.). При этом после неоднократного привлечения к административной ответственности может быть возбуждено уже уголовное дело по ст. 280.3. УК РФ (предусматривает до пяти лет лишения свободы).

Александр Кислов

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