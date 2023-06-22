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01:57 (мск), источник: РБК

Число пострадавших при взрыве в центре Парижа выросло до 37 человек

Количество пострадавших при взрыве в здании в Париже увеличилось до 37 человек, четверо из них находятся в критическом для их жизни состоянии, заявил глава МВД Франции Жеральд Дарманен, передает телеканал BFM TV. Кроме того, как уточнил министр, продолжаются поиски еще двух человек, спасатели ищут их под обломками обрушившегося здания. Ранее сообщалось о 29 пострадавших, четверо из которых в тяжелом состоянии.

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Взрыв в пятом округе Парижа — старейшем районе города — произошел вечером 21 июня в доме на улице Сен-Жак. Там находилась «Американская академия дизайна в Париже». После взрыва здание разрушилось и начался пожар, который потом распространился на соседние дома. Местных жителей эвакуировали и организовали для них пункты временного размещения.

Несколько очевидцев рассказали BFM TV, что почувствовали сильный запах газа перед взрывом. Другие отметили, что в последние дни на Сен-Жак проводились работы с газовой сетью.

Позже прокурор Парижа Лор Беккюо заявил, что в качестве основной версии причины взрыва газа в здании рассматривается нарушение правил безопасности.

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