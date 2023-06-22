01:57 (мск), источник: РБК
Число пострадавших при взрыве в центре Парижа выросло до 37 человек
Количество пострадавших при взрыве в здании в Париже увеличилось до 37 человек, четверо из них находятся в критическом для их жизни состоянии, заявил глава МВД Франции Жеральд Дарманен, передает телеканал BFM TV. Кроме того, как уточнил министр, продолжаются поиски еще двух человек, спасатели ищут их под обломками обрушившегося здания. Ранее сообщалось о 29 пострадавших, четверо из которых в тяжелом состоянии.