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05:48 (мск), источник: © РИА Новости

Подпольщики помогли артиллеристам нанести удары по объектам ВСУ в Херсоне

ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 22 июн — РИА Новости. Пророссийские подпольщики организации «Русский Херсон» помогли в июне российским артиллеристам уничтожить место расположения украинских войск в Херсоне, склады боеприпасов и имущества, а также речной буксир, выполнявший задание украинских военных, об этом они сообщили РИА Новости. Активист отправил данную информацию агентству с помощью видео, снятого в городе.

Спецоперация на Украине
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«Организация “Русский Херсон” продолжает содействовать скорейшему освобождению города от нацистов Зеленского. Благодаря нашей работе было отработано место расположения противника в ночь на 5 июня. Также были уничтожены склады боеприпасов и военного имущества вместе с личным составом ВСУ на Силикатном заводе. По нашим координатам и переданному нами видео был уничтожен украинский буксир, который выполнял поставленную военными задачу», — сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что активисты-подпольщики продолжают выявлять места дислокации иностранных наемников.

«После подтверждения координат туда будут нанесены ракетные удары», — сказал подпольщик.

В начале апреля подпольщики заявили о создании организации «Русский Херсон», чтобы вычислять места скопления техники и личного состава ВСУ и передавать данные российским военным. Спустя несколько дней они сообщили, что помогли артиллеристам уничтожить ангар с техникой, миномет с расчетом, а также места дислокации подразделения украинской теробороны в Камышанах и во Львово под Херсоном, передав их координаты. В конце мая подпольщики помогли артиллеристам уничтожить склад с боеприпасами, четыре автомобиля и около 30 украинских военных.

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