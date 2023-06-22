«Организация “Русский Херсон” продолжает содействовать скорейшему освобождению города от нацистов Зеленского. Благодаря нашей работе было отработано место расположения противника в ночь на 5 июня. Также были уничтожены склады боеприпасов и военного имущества вместе с личным составом ВСУ на Силикатном заводе. По нашим координатам и переданному нами видео был уничтожен украинский буксир, который выполнял поставленную военными задачу», — сказал собеседник агентства.
Он также отметил, что активисты-подпольщики продолжают выявлять места дислокации иностранных наемников.
«После подтверждения координат туда будут нанесены ракетные удары», — сказал подпольщик.
В начале апреля подпольщики заявили о создании организации «Русский Херсон», чтобы вычислять места скопления техники и личного состава ВСУ и передавать данные российским военным. Спустя несколько дней они сообщили, что помогли артиллеристам уничтожить ангар с техникой, миномет с расчетом, а также места дислокации подразделения украинской теробороны в Камышанах и во Львово под Херсоном, передав их координаты. В конце мая подпольщики помогли артиллеристам уничтожить склад с боеприпасами, четыре автомобиля и около 30 украинских военных.