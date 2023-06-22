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09:32 (мск), источник: РИА Новости

В 59 километрах от Севастополя произошло землетрясение

В 59 километрах от Севастополя произошло землетрясение магнитудой 4,6.

Источник: РИА "Новости"

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в 59 километрах от Севастополя, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр.

Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в 5.42 (мск) в 59 километрах от Севастополя и 51 километре от Балаклавы на глубине около 10 километров.

В социальных сетях крымчане сообщают об ощущаемых толчках в Севастополе, Евпатории, на южном берегу Крыма.

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