Бывший руководитель ГУЭБиПК МВД Сугробов вышел из колонии

В 2017 году бывшего генерал-лейтенанта полиции приговорили к 12 годам колонии по делу об организованном преступном сообществе и превышении должностных полномочий.
«Сугробова вывозили с территории колонии в условиях повышенной секретности. На автомобиле с тонированными стеклами и без номеров. “Фсиновцы” создали условия, чтобы бывший генерал МВД не пересекся с журналистами», — приводит издание «Известия» слова собеседника.
Дениса Сугробова арестовали в 2014 году, также под стражу было отправлено более десяти его подчиненных. Их обвинили в создании организованного преступного сообщества и превышении полномочий. Основанием стала попытка дать взятку в размере $10 тыс. за общее покровительство сотруднику ФСБ Игорю Демину. Всего полицейским инкриминировали 21 эпизод преступной деятельности, потерпевшими от их действий были признаны 30 человек. В 2017 году господин Сугробов был осужден на 12 лет.
10 мая 2023 года Денис Сугробов подал ходатайство об условно-досрочном освобождении. 6 июня Скопинский районный суд Рязанской области его удовлетворил. Прокуратура обжаловать вердикт не стала.