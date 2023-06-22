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17:39 (мск), источник: Российская газета

«Ланцет» проткнул «Леопарда» под Запорожьем

Появились кадры удара дрона-камикадзе «Ланцет» по танку Leopard в Запорожской области. Ролик опубликовал канал «Архангелы спецназа».

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Затаившийся в окопе среди кустов танк вел огонь из засады, когда его выследил разведывательный беспилотник. Тут же прилетел и дрон-камикадзе. «Ланцет» спикировал, метя в заднюю часть башни, в боекомплект.

После попадания танк окутался густым дымом и прекратил огонь. Его экипаж теперь занимало не выполнение боевой задачи, а происходящее на борту.

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