Патрушев назвал потери Украины при контрнаступлении

Он представил обобщенные данные от разных ведомств — Минобороны, Росгвардии, военной разведки и т. д.
«Уничтожили танков — 246 единиц, в том числе западных — 13, боевые бронемашины и бронированные автомобили — 595 единиц, орудия полевой артиллерии и минометы — 279 единиц, из них западные — 48, ракетные системы залпового огня — 42, зенитные ракетные комплексы — 2 единицы, тактические истребители — 10, вертолеты — 4, беспилотные летательные аппараты — 264 единицы, автомобильная техника — 424 единицы», — доложил Патрушев.
Данные «по личному составу» он назвал «более разрозненными», но указал, что речь более чем о 13 тыс. человек.
На заседании также выступил министр обороны Сергей Шойгу. Он заявил, что данные по потерям украинской стороны Россия получает из радиоперехватов переговоров командиров ВСУ.
Шойгу также назвал сведения по поставкам западной техники Украине. Она в текущем году получит 250 машин, в том числе свыше 120 Leopard, 31 Abrams, 95 Т-72. Боевых бронированных машин Украине передадут 983, большинство — во второй половине года, они будут западного производства, отметил Шойгу. По его словам, ресурс для поставок техники советского производства почти исчерпан. Киев получит 273 артиллерийские системы калибра 155 мм, как отметил министр, это в два раза меньше, чем было поставлено ранее.
Как заявил Шойгу, та техника, которую передадут Украине, «существенным образом» не повлияет на ход боевых действий, угроз Минобороны не видит.
Всего за время спецоперации, по данным военного ведомства на 21 июня, Украина потеряла 444 самолета, 240 вертолетов, почти 5 тыс. беспилотников, 426 зенитных ракетных комплексов, более 10 тыс. танков и других боевых бронированных машин, свыше 1,1 тыс. боевых машин реактивных систем залпового огня, более 5 тыс. орудий полевой артиллерии и минометов, а также свыше 11 тыс. единиц специальной военной автомобильной техники.