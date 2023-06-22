В Мексике после засухи из-под воды показался древний храм Раньше до него плыли на лодке, теперь можно легко подойти пешком.
Фоторепортажи
25Показаны лучшие снимки Млечного Пути
17:30 (мск), источник: Lenta.Ru

Уничтожение грузовиков ВСУ российскими дронами попало на видео

Российские войска уничтожили грузовики Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью FPV-дронов на южнодонецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

Спецоперация на Украине
Во время загрузки произошла ошибка.

На ролике видны замаскированные под деревьями грузовики, по которым наносится удар беспилотником со взрывчаткой. Уточняется, что грузовики перевозили боеприпасы и оружие для украинских военных.

FPV-дрон (от английского first person view) управляется оператором в очках виртуальной реальности. Он позволяет более точно наводить беспилотник на цель. Сейчас такие дроны активно используются в боях для уничтожения вражеской техники.

Ранее российское Министерство обороны сообщило об отбитой на запорожской направлении атаке под Новоданиловкой.

Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Кислород на пропавшем в Атлантике батискафе закончился
Жена Зеленского рассказала о раздельной жизни с мужем
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта