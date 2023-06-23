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01:30 (мск), источник: © РИА Новости

Над Курском сбили беспилотник

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Над Курском сбили беспилотник, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в Telegram-канале.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Над Курском нашей системой ПВО был сбит беспилотник. Спасибо военным за работу», — написал Старовойт.

Он попросил жителей в случае обнаружения обломков не трогать их, а сообщить о находке по номеру 112.

ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В Брянской, Курской, Белгородской областях и в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.

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