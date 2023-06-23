Археологи обнаружили 4000-летний «Стоунхендж» в Нидерландах Он размером с три футбольных поля.
Фоторепортажи
8Последствия атаки беспилотников в Москве
25Вставить в рамку: победители и финалисты фотоконкурса The Big Picture 2023
06:31 (мск), источник: Известия

Экипажи Су-25 нанесли авиаудары по военным объектам и технике ВСУ

Экипажи штурмовой авиации нанесли ракетные авиационные удары по военным объектам и технике подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ). Минобороны России в пятницу, 23 июня, опубликовало кадры боевой работы штурмовиков Су-25 Восточного военного округа (ВВО) в зоне проведения специальной военной операции.

Спецоперация на Украине
Во время загрузки произошла ошибка.

«Выполняем боевые полеты на легендарном боевом самолете Су-25. Работаем парами с кабрирования, с предельно малых высот по живой силе противника, опорным пунктам, бронированной технике. Далее в верхней точке разворачиваемся на 180, выпускаем тепловые ловушки и следуем на аэродром посадки», — рассказал летчик Су-25.

В результате боевого применения уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника ВСУ.

После боевых вылетов специалисты инженерно-технического состава выполнили задачи по обслуживанию самолетов и подготовке авиационной техники к повторному боевому вылету.

Днем ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что Воздушно-космические силы России нанесли удар по складу вооружения и военной техники иностранного производства на Украине.

До этого, 20 июня, экипажи штурмовиков Су-25 нанесли ракетные авиационные удары по технике и военным объектам подразделений ВСУ. Российские штурмовики уничтожили замаскированные укрепления, полевые позиции и вооружение украинских боевиков.

Накануне на краснолиманском направлении экипажи штурмовиков Су-25СМ Центрального военного округа (ЦВО) выполнили боевые задачи по уничтожению огневых средств Вооруженных сил Украины.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 На фонде событий: покупателей иностранных компаний обяжут размещать на бирже 20% акций
Депозит доверия: крупнейшие банки повысили ставки по вкладам в юанях
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта