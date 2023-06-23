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05:56 (мск), источник: ТАСС

«Солнцепеки» группировки «Центр» уничтожили шесть опорных пунктов ВСУ

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Экипажи тяжелых огнеметных систем «Солнцепек» группировки войск «Центр» с помощью термобарических боеприпасов уничтожили на краснолиманском направлении шесть опорных пунктов противника. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«На краснолиманском направлении экипажи тяжелых огнеметных систем “Солнцепек” группировки войск “Центр”, применив термобарические снаряды, уничтожили шесть опорных пунктов противника. Кроме этого, в рамках контрбатарейной борьбы уничтожены две гаубицы Д-30, четыре расчета 120-миллиметрового миномета, пять боевых бронированных машин. Расчетом переносного зенитного ракетного комплекса “Игла” сбит беспилотный летательный аппарат украинских войск», — сказал он.

Также, по словам Савчука, на ямполовском, торском участках и в районе Серебрянского лесничества разведка вскрыла перемещение взводов 21-й, 42-й и 63-й механизированных бригад ВСУ на боевых бронированных машинах, по ним нанесен ракетный удар штурмовой и армейской авиацией, а также артиллерией. В результате противник понес значительные потери личного состава и техники.

Кроме того, экипажи самолетов Су-34 группировки нанесли бомбовый удар по трем украинским опорным пунктам, а также месту временной дислокации в районах населенных пунктов Петровское и Терны.

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