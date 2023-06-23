Силовики пресекли попытку вывоза из России килограмма цезия-137

«Преступная группа, действуя в интересах иностранного заказчика, предпринимала шаги по приобретению в обход законодательных запретов и ограничений одного килограмма изотопа цезий-137 за 3,5 миллиона долларов с целью контрабандного перемещения радиоактивного вещества из Российской Федерации за рубеж для использования в ущерб российским интересам в ходе специальной военной операции», — говорится в релизе.
По информации ФСБ, банда действовала при координации гражданина Украины. Если бы цезий-137 удалось вывезти, использовать его планировалось для постановок с применением оружия массового поражения в целях дискредитации России, добавили в ведомстве.
Против задержанных возбудили уголовное дело о незаконном обращении с радиоактивными веществами и приготовлении к их контрабанде.
«Подозреваемые заключены под стражу и дают признательные показания», — заключили в ФСБ.
Радиоизотоп цезий-137 используется в гамма-дефектоскопии, инспекционно-досмотровых комплексах, измерительной технике, а также для радиационной стерилизации пищевых продуктов, медицинских препаратов и лекарств, в радиотерапии для лечения злокачественных опухолей.
Вместе с тем это один из основных дозообразующих радионуклидов — продуктов деления урана и плутония. Представляет большую опасность при попадании в организм человека.
По мнению экспертов, цезий-137 может применяться в качестве начинки для грязной бомбы.