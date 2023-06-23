13:58 (мск), источник: © РИА Новости
ВС России нанесли массированный удар беспилотниками по опорному пункту ВСУ
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Минобороны опубликовало видео уничтожения опорного пункта украинской армии российскими дронами-камикадзе.
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«В результате удара БПЛА квадрокоптерного типа опорный пункт ВСУ с боевиками и вооружением был уничтожен», — говорится в описании к ролику.
На кадрах видно, как беспилотники поочередно наносят удары по позициям противника. В военном ведомстве уточнили, что опорный пункт ВСУ находился на Запорожском направлении.
FPV-дрон (First-person view — вид от первого лица) — тип дронов преимущественно коптерного, но также и самолетного типов. Ими дистанционно управляет оператор при помощи пульта и очков виртуальной или дополненной реальности, в которые транслируют съемку с курсовой камеры БПЛА. Военный видит перед собой изображение, как если бы летательный аппарат был пилотируемым, а находился в его кокпите (месте для пилота).