14:53 (мск), источник: © РИА Новости
Российские военные нанесли удар по местам хранения ракетного вооружения ВСУ
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Вооруженные силы нанесли групповой удар по местам хранения ракет украинских войск, сообщили в Минобороны.
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«Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесён групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по местам хранения ракетного вооружения ВСУ, в том числе иностранного производства», — заявили в ведомстве.
Там отметили, что цели удара достигнуты — все назначенные объекты поражены.
В пресс-службе министерства также отчитались об уничтожении средствами ПВО пяти снарядов РСЗО HIMARS и управляемых авиабомб JDAM, 11 беспилотников и четырех тактических ракет «Точка-У».
Всего с начала спецоперации были уничтожены 444 украинских военных самолета, 240 вертолетов, 4751 беспилотный летательный аппарат, 426 зенитных ракетных комплексов, 10297 танков и других боевых бронированных машин, 1129 боевых машин реактивных систем залпового огня, 5204 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 11126 единиц специальной военной автомобильной техники.