Российская ПВО сбила 15 американских авиабомб JDAM

«Средствами противовоздушной обороны перехвачены четыре тактические ракеты “Точка-У”, а также 15 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и управляемых авиационных бомб JDAM производства США. Кроме того, уничтожено 11 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Спорное, Липовое, Красная Поляна Донецкой народной республики, Акимовка и Копани Запорожской области», — говорится в сообщении.
Всего с начала спецоперации были уничтожены 444 украинских военных самолета, 240 вертолетов, 4751 беспилотный летательный аппарат, 426 зенитных ракетных комплексов, 10297 танков и других боевых бронированных машин, 1129 боевых машин реактивных систем залпового огня, 5204 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 11126 единиц специальной военной автомобильной техники.