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14:55 (мск), источник: © РИА Новости

Российская ПВО сбила 15 американских авиабомб JDAM

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 15 снарядов РСЗО HIMARS и управляемых авиабомб JDAM, 11 беспилотников и четыре тактические ракеты «Точка-У», сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ.

Спецоперация на Украине

«Средствами противовоздушной обороны перехвачены четыре тактические ракеты “Точка-У”, а также 15 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и управляемых авиационных бомб JDAM производства США. Кроме того, уничтожено 11 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Спорное, Липовое, Красная Поляна Донецкой народной республики, Акимовка и Копани Запорожской области», — говорится в сообщении.

Всего с начала спецоперации были уничтожены 444 украинских военных самолета, 240 вертолетов, 4751 беспилотный летательный аппарат, 426 зенитных ракетных комплексов, 10297 танков и других боевых бронированных машин, 1129 боевых машин реактивных систем залпового огня, 5204 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 11126 единиц специальной военной автомобильной техники.

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