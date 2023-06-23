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16:22 (мск), источник: РБК

Сальдо сообщил об обстреле Геническа и Скадовска ракетами Storm Shadow

Скадовск и Геническ, где с ноября располагается администрация Херсонской области, обстреляли ракетами Storm Shadow, сообщил Сальдо. ТАСС сообщает о черном дыме над жилыми кварталами.

Спецоперация на Украине
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли города Геническ и Скадовск на юге Херсонской области, предположительно, четырьмя ракетами Storm Shadow, сообщил в своем телеграм-канале врио губернатора региона Владимир Сальдо.

«Около двух часов дня украинские неонацисты нанесли удар по жилым кварталам Геническа и Скадовска. Предположительно, выпущено четыре английские ракеты Storm Shadow. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется. Спасатели и медики выехали на места происшествия», — написал он.

Ранее о взрывах в Геническе сообщали российские госагентства. Всего прогремело не менее трех взрывов, над жилыми кварталами поднимается столб черного дыма, передавал корреспондент ТАСС.

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Геническ — город на юге Херсонской области, административный центр Генического района. Расположен на берегу Азовского моря напротив окончания Арабатской косы в 200 км от Херсона. Население города в 2022 году составляло около 19 тыс. человек.

В Геническе с 12 ноября 2022 года располагается администрация Херсонской области.

Бои в Херсонской области продолжаются с начала российской спецоперации на Украине. В октябре прошлого года регион по результатам референдума вошел в состав России. В настоящее время российские власти контролируют левобережную часть Херсонской области. Правобережная, включая город Херсон, остается под контролем Украины.

О применении ВСУ дальнобойных ракет Storm Shadow российские власти сообщают с середины мая — тогда же о передаче Украине этих ракет сообщила Великобритания. 9 июня Сальдо сообщал об обстреле этими ракетами детского лагеря «Днепряны» на юге Херсонской области, после которого погиб один человек. Одну ракету удалось сбить, две достигли цели, уточнял врио губернатора.

По данным производителя, англо-французские Storm Shadow имеют дальность полета более 250 км, в то время как поставляемые США ракеты для HIMARS — около 80 км. Storm Shadow запускают с самолетов.

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