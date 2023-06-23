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19:07 (мск), источник: © РИА Новости

Чонгарский мост пострадал намного сильнее, чем предполагали, заявил Сальдо

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Чонгарский мост пострадал значительно сильнее, чем предполагалось, заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в эфире «России 24».

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Источник: © РИА Новости

«К сожалению, мост поврежден намного серьезные, чем мы первоначально думали. Мост в ближайшие 15−20 дней, даже, может быть, больше, пока проводятся там работы, исследуют, что с ним делать, непригоден для передвижения», — сказал собеседник телеканала.

ВСУ обстреляли Чонгарский мост рано утром в четверг. По данным СК, по нему выпустили четыре ракеты, одна из них попала в дорожное полотно. Жертв и пострадавших нет. Как сообщал корреспондент РИА Новости, на осколках снарядов видна маркировка MBDA France — производителя франко-британских ракет SCALP/Storm Shadow.

Из-за ракетного удара по мосту пришлось изменить транспортные потоки между Крымом и Херсонской областью — временно организовано движение автотранспорта по резервному маршруту.

Власти Крыма подчеркнули, что обстрел моста не сможет серьезно нарушить логистику транспортного сухопутного коридора, так как регионы соединяют три пункта пропуска: два в районе Армянска и один — в районе Джанкоя.

По прогнозу министра транспорта республики Николая Лукашенко, на восстановление Чонгарского моста потребуется несколько недель.

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