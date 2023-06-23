В Харьковской области сообщили о продолжающейся утечке из аммиакопровода

«На нашей территории был взорван аммиакопровод, и там сейчас еще продолжается стравливание этого аммиака. И сами понимаете, в какой ситуации там люди проживают. Им надо помогать», — сказал он (цит. по ТАСС).
По словам Ганчева, сейчас военные в случае необходимости занимаются эвакуацией людей из региона, где происходит утечка.
7 июня Минобороны РФ сообщило, что украинская ДРГ вечером 5 июня подорвала аммиакопровод Тольятти — Одесса в районе Масютовки Харьковской области. В результате произошедшего российские военнослужащие не пострадали, но есть раненые среди мирного населения.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ремонтно-восстановительные работы, скорее всего, займут от одного до трех месяцев при наличии доступа к месту повреждения. Опрошенные «Ведомостями» эксперты тогда отмечали, что возобновить работу аммиакопровода до окончания боевых действий едва ли возможно, а вывод магистрали из строя минимизирует и шансы продления зерновой сделки.