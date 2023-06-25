00:23 (мск), источник: © РИА Новости
Минобороны показало кадры уничтожения украинского танка
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры уничтожения украинского танка экипажем разведывательно-ударного вертолета Ка-52.
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«Экипаж вертолета Ка-52 на южнодонецком направлении ударом управляемой ракеты уничтожил танк ВСУ, пытавшийся вести огонь по позициям российских войск», — сказали в МО РФ.
На кадрах виден пуск ракеты и её полёт к танку.
«Люди ходят рядом с ним. Там и люди к нему подходят», — слышны переговоры российских военных после пуска ракеты.
Далее видно, как взрывается танк.
«Есть. Уже не подходят, побежали. Взорвали», — говорят вертолётчики после поражения танка.