16:53 (мск), источник: Российская газета
Для тушения нефтебазы в Воронеже прибыл пожарный поезд
Пожарный поезд привлечен к тушению крупного пожара на окраине Воронежа, где горит нефтебаза, сообщили в правительстве региона.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
По уточненным данным, горит резервуар для хранения авиатоплива емкостью пять тонн. Произошла разгерметизация емкости, с огнем борются более 100 спасателей на 30 пожарных машинах,
Глава региона Александр Гусев опроверг слухи о возможном дефиците топлива на АЗС из-за ЧП. Запасов горючего достаточно, заявил губернатор.
По предварительным данным, жертв нет.