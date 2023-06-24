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16:53 (мск), источник: Российская газета

Для тушения нефтебазы в Воронеже прибыл пожарный поезд

Пожарный поезд привлечен к тушению крупного пожара на окраине Воронежа, где горит нефтебаза, сообщили в правительстве региона.

Источник: РИА "Новости"

По уточненным данным, горит резервуар для хранения авиатоплива емкостью пять тонн. Произошла разгерметизация емкости, с огнем борются более 100 спасателей на 30 пожарных машинах,

Глава региона Александр Гусев опроверг слухи о возможном дефиците топлива на АЗС из-за ЧП. Запасов горючего достаточно, заявил губернатор.

Во время загрузки произошла ошибка.

По предварительным данным, жертв нет.

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