Возле штаба ЮВО появились машины военной полиции

Ранее в субботу пресс-служба президента Белоруссии Александра Лукашенко сообщила, что Евгений Пригожин принял предложение белорусского лидера об остановке движения вооруженных лиц ЧВК «Вагнер» на территории России и дальнейших шагах по деэскалации. Корреспонденты РИА Новости сообщили, что находящиеся у штаба ЮВО бойцы группы «Вагнера» начали сборы и собираются отходить.
Машины военной полиции появились в районе пересечения Буденновского проспекта и Пушкинской улицы, где находится штаб ЮВО. Машины припарковались недалеко от скопления бойцов группы «Вагнера», из машин никто не выходит. Сами же бойцы «Вагнера» в это время подгоняют пикапы к штабу, в кузов которых загружают боеприпасы. Тут же находятся и мирные жители.
В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК «Вагнер» был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигались группы вооруженных людей, на въездах и выездах были установлены блокпосты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК «Вагнер» — это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа.
Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Все те, кто встал на путь предательства, шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ВС РФ получили необходимые приказы, добавил глава государства.