Археологи обнаружили 4000-летний «Стоунхендж» в Нидерландах Он размером с три футбольных поля.
Фоторепортажи
25Показаны лучшие снимки Млечного Пути
20Разрушение Каховской ГЭС
Главное
Спецоперация на Украине
00:51 (мск), источник: © РИА Новости

Колонна ЧВК «Вагнер» вышла из Ростова-на-Дону, сообщил губернатор

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Колонна ЧВК «Вагнер» вышла из Ростова-на-Дону, сообщил губернатор области Василий Голубев в Telegram-канале.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Колонна ЧВК Вагнер вышла из Ростова и направилась в свои полевые лагеря», — написал он.

Также губернатор выразил благодарность всем, кто в «экстраординарных условиях» обеспечивал слаженную работу в Ростовской области.

В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силы ЧВК «Вагнер» захватили штаб ЮВО. По городу передвигались группы вооруженных людей, на въездах и выездах были установлены блокпосты.

Вечером пресс-служба президента Белоруссии Александра Лукашенко сообщила, что Пригожин принял его предложение об остановке продвижения «Вагнера» по территории России и дальнейших шагах по деэскалации напряжения. Уточняется, что «на столе — выгодный и приемлемый вариант развязки ситуации, с гарантиями безопасности для бойцов группы».

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Обама сделал важное заявление о Крыме
Признали поражение. Запад возобновляет сотрудничество с Россией
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта