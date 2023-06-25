00:51 (мск), источник: © РИА Новости
Колонна ЧВК «Вагнер» вышла из Ростова-на-Дону, сообщил губернатор
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Колонна ЧВК «Вагнер» вышла из Ростова-на-Дону, сообщил губернатор области Василий Голубев в Telegram-канале.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
«Колонна ЧВК Вагнер вышла из Ростова и направилась в свои полевые лагеря», — написал он.
Также губернатор выразил благодарность всем, кто в «экстраординарных условиях» обеспечивал слаженную работу в Ростовской области.
В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силы ЧВК «Вагнер» захватили штаб ЮВО. По городу передвигались группы вооруженных людей, на въездах и выездах были установлены блокпосты.
Вечером пресс-служба президента Белоруссии Александра Лукашенко сообщила, что Пригожин принял его предложение об остановке продвижения «Вагнера» по территории России и дальнейших шагах по деэскалации напряжения. Уточняется, что «на столе — выгодный и приемлемый вариант развязки ситуации, с гарантиями безопасности для бойцов группы».