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10:45 (мск), источник: © РИА Новости

Техника «Вагнера» повредила десять тысяч кв. метров дорог в Ростове-на-Дону

ВОЛГОГРАД, 25 июн — РИА Новости. Военная техника ЧВК «Вагнер» повредила более десяти тысяч квадратных метров дорожного полотна в Ростове-на-Дону, сообщил в Telegram-канале мэр города Алексей Логвиненко.

Источник: РИА "Новости"

«По предварительным данным, повреждено более десяти тысяч квадратных метров дорожного полотна. Больше всего пострадал проспект Буденновский», — написал он.

Мэр отметил, что коммунальщики приступят к ремонту уже сегодня, работы планируется выполнить за два дня.

Кроме того, добавил Логвиненко, утром коммунальные службы навели порядок возле штаба Южного военного округа, убрали мусор у цирка и на улицах в центре города.

В ночь на 24 июня силы ЧВК «Вагнер» захватили штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных вооруженными силами ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК — это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ.

Президент Владимир Путин назвал действия вагнеровцев преступной авантюрой, против Пригожина возбудили уголовное дело об организации вооруженного мятежа.

Позже пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным и тот принял его предложение об остановке движения «Вагнера» на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации.

Вечером пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что глава ЧВК «уйдет в Белоруссию», а уголовное дело прекратят. Гарантия того, что Пригожин сможет это сделать, — слово президента России, добавил Песков.

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