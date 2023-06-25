Техника «Вагнера» повредила десять тысяч кв. метров дорог в Ростове-на-Дону

«По предварительным данным, повреждено более десяти тысяч квадратных метров дорожного полотна. Больше всего пострадал проспект Буденновский», — написал он.
Мэр отметил, что коммунальщики приступят к ремонту уже сегодня, работы планируется выполнить за два дня.
Кроме того, добавил Логвиненко, утром коммунальные службы навели порядок возле штаба Южного военного округа, убрали мусор у цирка и на улицах в центре города.
В ночь на 24 июня силы ЧВК «Вагнер» захватили штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных вооруженными силами ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК — это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ.
Президент Владимир Путин назвал действия вагнеровцев преступной авантюрой, против Пригожина возбудили уголовное дело об организации вооруженного мятежа.
Позже пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным и тот принял его предложение об остановке движения «Вагнера» на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации.
Вечером пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что глава ЧВК «уйдет в Белоруссию», а уголовное дело прекратят. Гарантия того, что Пригожин сможет это сделать, — слово президента России, добавил Песков.