Алаудинов сообщил о возвращении бойцов «Ахмат» в зону проведения СВО

«Мы “Ахмат” полностью с передовой не снимали. Были сняты только те, которых возможно было заменить другими подразделениями. На данный момент подразделения “Ахмат” потихоньку возвращаются в зону СВО для продолжения дальнейшей работы по освобождению Марьинки», — отметил он.
Как сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров, бойцы подразделения были направлены в Ростов-на-Дону, «чтобы при необходимости взять ситуацию под контроль». «Бойцы оперативно прибыли на место и ждали приказа, чтобы приступить к выполнению поставленных задач», — написал он в Telegram-канале, отметив, что «ситуация завершилась без прямой конфронтации», а позиции бойцов в зоне СВО успешно удерживаются резервными группами.
Вечером 23 июня в Telegram-канале основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина было размещено несколько аудиозаписей, где он утверждал, что по его подразделениям якобы нанесли удары, и обвинил в этом военное руководство страны. ФСБ РФ возбудила уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу, а в Минобороны назвали ложной информацию об ударе по ЧВК.
Президент РФ Владимир Путин в своем обращении к гражданам в субботу назвал действия «Вагнера» вооруженным мятежом и предательством, заверив, что меры в отношении мятежников будут жесткими.
Позднее президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, в результате был выработан план по деэскалации ситуации. Пригожин заявил, что ЧВК «Вагнер» разворачивает колонны, которые шли на Москву, и уходит обратно в полевые лагеря. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, уголовное дело в отношении Пригожина будет прекращено, он «уйдет в Белоруссию», кроме того, власти не будут преследовать тех вагнеровцев, которые приняли участие в мятеже, «учитывая их фронтовые заслуги».