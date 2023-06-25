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11:29 (мск), источник: РБК

В Белгородской области сбили беспилотник

В Валуйском городском округе Белгородской области сработала система ПВО, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Спецоперация на Украине

«Сбит БПЛА над селом Долгое. Последствия на земле уточняют оперативные службы», — сообщил он.

Накануне Гладков рассказал о двух за день атаках беспилотников в области. В Шебекино дрон сбросил взрывное устройство на одно из промышленных предприятий. Еще одно взрывное устройство беспилотник сбросил в городе Грайворон. Взрывчатка упала на частный жилой дом, повреждение получили фасад и труба газоснабжения, среди жителей пострадавших нет, уточнил губернатор.

После начала военной операции на Украине Белгородская область регулярно подвергается обстрелам. В последнее время атаки усилились. 24 июня Гладков поручил закрыть въезд в Шебекино и Новую Таволжанку, а также усилить контроль за въездом на территории всей Белгородской области.

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