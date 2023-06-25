Умер соавтор Конституции и один из основателей «Яблока» Виктор Шейнис

Шейнис родился в Киеве в 1931 году, окончил исторический факультет Ленинградского государственного университета, после чего работал учителем в средней школе в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург) и проходил аспирантуру в Институте востоковедения Академии наук (АН) СССР.
В 1957 году он стал одним из статьи «Правда о Венгрии», критикующей советское вторжение в страну. За эту статью в 1958 году был исключен из комсомола и аспирантуры.
В середине октября 1956 года в Венгрии начались демонстрации с требованиями гражданских свобод и вывода советских войск. 23 октября венгерская полиция открыла огонь по многотысячной демонстрации в Будапеште. Руководители страны обратились к СССР с просьбой о помощи, после чего в страну были введены не менее 30 тыс. советских войск, подавивших восстание.
События, в ходе которых погибли свыше 2 тыс. венгров, вошли в историю под названием «Венгерская революция» или «Венгерское восстание». Советские войска после этого еще многие годы оставались в стране, а власти Венгрии впоследствии обвиняли СССР в оккупации.
В 1966 году Шейнис защитил кандидатскую по экономике, в 1970-х работал старшим научным сотрудником Института социально-экономических проблем АН СССР.
В 1990—1993 годах, после распада Советского Союза, участвовал в разработке первой российской Конституции и избирательного законодательства страны. Также он был депутатом Госдумы России в 1994—1999 годах. В 1993-м Шейнис принимал участие в создании политической партии «Яблоко», до последнего времени был членом федерального политического комитета этой партии.