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15:42 (мск), источник: Известия

Российские силы уничтожили склады боеприпасов ВСУ в ДНР и Харьковской области

Войска России уничтожили склад боеприпасов 110-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Авдеевки в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщил 25 июня официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков. В районе населенного пункта Огурцово Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 60-й механизированной бригады ВСУ. В Запорожской области также поражен склад 65-й механизированной бригады противника.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Кроме того, в районе населенного пункта Казацкое Херсонской области уничтожен склад боеприпасов 126-й бригады территориальной обороны ВСУ», — добавил Конашенков.

Уточняется, что на донецком направлении в ходе боев потери противника составили до 430 военных, а также 11 боевых машин пехоты, семь автомобилей, три пикапа и одну гаубицу Д-30.

Ранее, 25 июня, Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения российскими военными укрепрайона ВСУ на купянском направлении. Благодаря ударам из высокоточного оружия позиции боевиков, вооружение и боеприпасы были полностью уничтожены.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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