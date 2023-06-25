15:42 (мск), источник: Известия
Российские силы уничтожили склады боеприпасов ВСУ в ДНР и Харьковской области
Войска России уничтожили склад боеприпасов 110-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Авдеевки в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщил 25 июня официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков. В районе населенного пункта Огурцово Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 60-й механизированной бригады ВСУ. В Запорожской области также поражен склад 65-й механизированной бригады противника.