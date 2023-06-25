В Луганске и Донецке прогремели взрывы

Взрыв прозвучал в Луганске около 16:00 по местному времени (совпадает с московским), предварительно, речь идет об ударе ракетами Storm Shadow, сообщил ТАСС подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
В своем телеграм-канале он уточнил, что удар нанесли по юго-западным окраинам Луганска. Марочко показал видео, на котором со стороны полей виден дым в направлении города. «Судя по всему, сработала наша защита, и ракета была отклонена от цели», — написал он, добавив, что информация уточняется.
Как сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин, в Киевском районе города также зафиксировали прилет. В результате около ТЦ «Донецк-сити» возникло задымление, написал мэр, прикрепив фото с места событий со столбом дыма. Какими снарядами обстреляли город, Кулемзин не уточнил.
Storm Shadow — малозаметная крылатая ракета, способная поражать цель на расстоянии более 250 км. Великобритания подтвердила передачу Киеву этих снарядов в середине мая. С тех пор власти ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей не раз сообщали об ударах с использованием таких боеприпасов.
Российское Минобороны неоднократно отчитывалось о перехвате Storm Shadow в зоне военной операции. В Кремле неоднократно критиковали поставки Украине западного оружия, подчеркивая, что они затянут конфликт и не помешают достичь целей военной операции. Передачу Украине Storm Shadow Москва восприняла негативно: военным предстоит дать «адекватный ответ», говорил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. МИД России называл поставки Киеву дальнобойных ракет красной линией для Москвы.