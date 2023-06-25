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20:32 (мск), источник: © РИА Новости

В России за сутки потушили 23 природных пожара

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Лесопожарные службы в России за сутки потушили 23 природных пожара, сообщает Авиалесоохрана на сайте.

Источник: © РИА Новости

«По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки, 24.06.2023 года, в 17 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 23 лесных пожара на площади, пройденной огнем, 8 166 гектара», — говорится в сообщении.

К полуночи 25 июня в стране действовал 41 лесной пожар на площади 23 527 гектара, которые активно тушили.

Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Алтайском крае — там действует один пожар на площади 9760 гектара.

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