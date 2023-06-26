Сальдо опроверг утверждения о закреплении ВСУ на левом берегу Днепра

«Пропаганда киевского режима в очередной раз распространяет ложные вбросы о том, что боевики украинских формирований якобы закрепились на левом берегу Днепра под Антоновским мостом. Официально сообщаю, что это ложь», — заявил политик.
По его словам, ВСУ лишь совершили несколько попыток мелкими группами переправиться на лодках через реку и спрятаться под мостом, но «были уничтожены, как крысы в мышеловке».
«Не исключено, что противник будет продолжать посылать своих солдат, как мясо на убой, под Антоновский мост. Всех их ожидает такая же участь, как и их предшественников», — добавил Сальдо.
В Telegram-каналах ранее появились сообщения, что ВСУ закрепились на левом берегу Днепра и расширяют плацдарм в районе поврежденного автомобильно-пешеходного моста через Днепр, соединяющего поселок Антоновка с городом Алешки.
Херсонская область стала субъектом Российской Федерации по итогам референдума, проведенного в сентябре 2022 года. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона.
На сегодня российские военные контролируют 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, контролируется Киевом.