Украинские военные выпустили более 90 снарядов по Белгородской области

Глава области в своем телеграм-канале разместил информацию об обстрелах региона со стороны Украины за 25 июня. Согласно этим данным, общее количество выпущенных снарядов — 91, обстрелы зафиксированы в пяти приграничных муниципалитетах. Днем ранее, 24 июня, в регионе было обстреляно шесть приграничных районов и выпущено 80 боеприпасов.
«В Белгородском районе из артиллерии обстреляно село Красный Хутор — зафиксировано 3 прилета. Никто не пострадал. Повреждена линия электропередач. В селе Нехотеевка противник сбросил с беспилотников 6 гранат. Пострадавших и разрушений нет. По селу Журавлевка выпущено 8 артиллерийских снарядов, по селу Щетиновка — 16, по селу Солнцевка — 8. Обошлось без последствий. В селе Наумовка с БПЛА сброшено одно взрывное устройство», — написал Гладков.
Он уточнил, что в селе Долгое, расположенном в Валуйском городском округе, было зафиксировано 12 прилетов ствольной артиллерии. Кроме того, системой ПВО был сбит беспилотник противника, в село Бутырки было выпущено 3 противотанковых управляемых ракеты. Как сообщил губернатор, в районе села Тишанка Волоконовского района было выпущено 11 артиллерийских снарядов. В Грайворонском горокруге на окраине села Дроновка беспилотник сбросил одно взрывное устройство, а также по окраине села выпущен минометный снаряд. В села Новостроевка противник сбросил два взрывных устройства при помощи беспилотника.
«В Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка выпущено 4 артиллерийских снаряда, по селу Терезовка — 5, по селу Белянка — 7. Из миномета обстрелян МАПП Шебекино — зафиксировано 3 прилета», — проинформировал Гладков, добавив, что в результате обстрелов ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений не было.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Особенно пострадали Шебекинский и Грайворонский округа.