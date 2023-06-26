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16:12 (мск), источник: © РИА Новости

ВС России нанесли ракетный удар по украинским складам с боеприпасами

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Российская армия минувшей ночью ударила ракетами морского базирования по украинским складам с артиллерийскими боеприпасами, в том числе поставленными западными странами, сообщило Минобороны в сводке о ходе специальной военной операции.

Спецоперация на Украине
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«Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», — подчеркнули в ведомстве.

Также в Минобороны рассказали, что украинские войска продолжили попытки наступления.

Так, на Донецком направлении в районе населенного пункта Спорное Южная группировка войск успешно отразила две попытки атаки. Потери ВСУ составили до 195 военнослужащих, две БМП, шесть автомобилей, а также две американские самоходные артиллерийские установки Paladin.

На Краснолиманском направлении подразделения группировки «Центр» ударили по подразделениям 21-й и 63-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Невское, Терны и Торское. Около Кузьмино нейтрализованы две диверсионно-разведывательные группы. За сутки ликвидированы более 90 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, пять пикапов, самоходная артиллерийская установка «Акация» и гаубица Д-30.

На Южнодонецком направлении в районе Времевского выступа артиллерия и тяжелые огнеметные системы Восточной группировки войск отразили четыре украинские атаки.

На Запорожском направлении в районе Работино отбито нападение подразделений 47-й механизированной бригады ВСУ. Кроме того, в районе Мирного пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы.

«Общие потери противника на данных направлениях за сутки составили свыше 150 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два пикапа, а также гаубицы “Мста-Б” и Д-20», — добавили в Минобороны.

На Купянском направлении авиация и артиллерия Западной группировки войск поразили живую силу и технику ВСУ в районах Новомлынска, Тимковки и Артемовки. Удалось уничтожить более 30 военнослужащих, два автомобиля и две самоходные артиллерийские установки Krab польского производства.

На Херсонском направлении уничтожены до 35 военнослужащих, три автомобиля, две гаубицы «Мста-Б».

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