Тихий газотурбинный мотор позволил Т-80 бесшумно подкрасться к врагу

Двигаясь на высокой скорости, российский танк с первого выстрела уничтожил один из стоящих на сельской улице бронеавтомобилей класса MRAP. По всей видимости, наши бойцы встретились с BMC 350−16Z Kirpi. Снаряд пробил бак, в результате чего топливо воспламенилось.
Появление наших бойцов стало неожиданностью для боевиков — стоявшее рядом другое колесное средство доставки пехоты не успело уйти в укрытие. За очень короткое время «восьмидесятый» развернулся и, перенацелив 125-мм орудие, сжег вторую цель. В результате ВСУ потеряли два заграничных «подарка» и понесли потери в живой силе.
Как считают специалисты, успеху атаки способствовал не только высокий профессионализм, смелость российских воинов, но и конструктивные особенности танка, имеющего газотурбинный двигатель.
На этой модификации семейства Т-80 в настоящее время устанавливаются два таких силовых агрегата: ГТД −1000 ТФ и ГТД-1250. Первый обладает мощностью 1100 л.с., второй — 1250 л. с. Во время работы они очень тихие, особенно когда боевая машина едет на вас. Благодаря этому танк получил возможность, не обнаруживая себя, чуть ли не вплотную неожиданно приближаться к неприятелю, что часто просто деморализует его.
Также благодаря ГТД техника может развивать высокие скорости во время маршей и более интенсивно маневрировать на поле боя.
Существует масса других преимуществ по сравнению с дизельными двигателями, правда турбины отличаются повышенным потреблением топлива.