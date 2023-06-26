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20:09 (мск), источник: © РИА Новости

Истребители перехватили над Черным морем три самолета британских ВВС

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Два российских Су-27 перехватили над Черным морем самолет-разведчик RC-135 и два многоцелевых истребителя «Тайфун» ВВС Великобритании, сообщили в Национальном центре управления обороной.

Источник: © РИА Новости

«Двадцать шестого июня 2023 года российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Черного моря были обнаружены приближающиеся к государственной границе Российской Федерации три воздушные цели», — говорится в публикации.

В воздух подняли истребители из состава дежурных сил ПВО. Они идентифицировали воздушные цели — три самолета британских ВВС.

«При приближении российских истребителей иностранные военные самолеты выполнили разворот от государственной границы Российской Федерации», — подчеркнули в ведомстве.

Российские самолеты благополучно вернулись на аэродром базирования, не допустив нарушения государственной границы.

Полет истребителей Су-27 выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с самолетами иностранного государства.

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