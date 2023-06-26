Истребители перехватили над Черным морем три самолета британских ВВС

«Двадцать шестого июня 2023 года российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Черного моря были обнаружены приближающиеся к государственной границе Российской Федерации три воздушные цели», — говорится в публикации.
В воздух подняли истребители из состава дежурных сил ПВО. Они идентифицировали воздушные цели — три самолета британских ВВС.
«При приближении российских истребителей иностранные военные самолеты выполнили разворот от государственной границы Российской Федерации», — подчеркнули в ведомстве.
Российские самолеты благополучно вернулись на аэродром базирования, не допустив нарушения государственной границы.
Полет истребителей Су-27 выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с самолетами иностранного государства.