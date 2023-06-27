В ГИБДД назвали причину смертельного ДТП под Самарой

«Произошло ДТП с участием легкового автомобиля Hyundai под управлением гражданина Республики Кыргызстан и минивэна Honda, зарегистрированного за пределами Российской Федерации. По предварительной информации, ДТП произошло из-за выезда легкового автомобиля Hyundai на полосу встречного движения», — сказал он на опубликованном в телеграм-канале видео.
Прокуратура Большеглушицкого района области организовала проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения.
Ранее Лайф писал, что в результате жуткой аварии под Самарой погибли шестеро человек. Среди них водитель легковушки и четыре пассажира, а также пассажир минивэна Honda. Восьми пострадавшим потребовалась медицинская помощь.