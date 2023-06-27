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11:02 (мск), источник: © РИА Новости

Запад отговаривал Киев от ударов по России в выходные, утверждают СМИ

ВАШИНГТОН, 27 июн — РИА Новости. Иностранные союзники просили Украину не использовать попытку мятежа в прошлые выходные для нанесения ударов внутри России, сообщил CNN со ссылкой на неназванного западного чиновника.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2022

«Послание состояло в том, чтобы не раскачивать лодку там <…> Это внутреннее дело России <…> Союзники предупреждали украинцев, чтобы они не провоцировали ситуацию. Используйте возможности на территории Украины, но не втягивайтесь во внутренние дела и не наносите удары по наступательным объектам внутри России», — сказал собеседник телеканала.

По его словам, послание направили в Киев на уровне глав МИД, заместителей, а также через послов.

Как отмечается, на Западе не хотели, чтобы Украина и ее союзники выглядели, как помощники Пригожина и угроза суверенитету России.

Ранее газета Washington Post со ссылкой на чиновников сообщала, что разведка США еще в середине июня получила данные, указывавшие на то, что Евгений Пригожин готовит мятеж, и предупредила об этом Белый дом. В то же время администрация решила не предавать эту информацию огласке.

Глава МИД России Сергей Лавров считает, что западные СМИ выдали «желаемое за действительное», освещая события в минувшие выходные.

Попытка вооруженного мятежа

В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силы ЧВК «Вагнер» захватили штаб Южного военного округа. Это произошло на фоне заявлений Евгения Пригожина, что армия якобы нанесла удары по тыловым лагерям «Вагнера». Это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Владимиром Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего его пресс-служба сообщила, что глава ЧВК принял предложение о деэскалации.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков рассказал, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело против него закроют.

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