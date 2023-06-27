10:53 (мск), источник: Коммерсантъ
Экс-главу МЧС по Кузбассу приговорили к 10,5 года колонии по делу «Зимней вишни»
Центральный районный суд Кемерова приговорил к 10 годам и 6 месяцам колонии экс-главу управления МЧС по Кузбассу Александра Мамонтова, обвиняемого по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня». Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Также суд обязал сего выплатить штраф в 900 тыс. руб., сообщает ТАСС. Кроме того к 8 годам и 6 месяцам колонии общего режима приговорен бывший главный государственный инспектор по пожарному надзору МЧС в Кемерове Григорий Терентьев.