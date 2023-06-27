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10:53 (мск), источник: Коммерсантъ

Экс-главу МЧС по Кузбассу приговорили к 10,5 года колонии по делу «Зимней вишни»

Центральный районный суд Кемерова приговорил к 10 годам и 6 месяцам колонии экс-главу управления МЧС по Кузбассу Александра Мамонтова, обвиняемого по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня». Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Также суд обязал сего выплатить штраф в 900 тыс. руб., сообщает ТАСС. Кроме того к 8 годам и 6 месяцам колонии общего режима приговорен бывший главный государственный инспектор по пожарному надзору МЧС в Кемерове Григорий Терентьев.

Источник: РИА "Новости"

В результате пожара в «Зимней вишне» 25 марта 2018 года погибли 60 человек, в том числе 37 детей. Люди не смогли выбраться из залов кинотеатра, поскольку запасные выходы были закрыты.

Уголовное дело в отношении руководства МЧС в Кузбассе возбудили в мае того же года. Мамонтова обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата) и ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая смерть двух и более лиц), Терентьева — по ч. 3 ст. 159 (мошенничество с использованием служебного положения) и ст. 293 УК РФ. В том же месяце их отправили в СИЗО, их срок пребывания под стражей неоднократно продлевался. Рассмотрение их уголовного дела началось в конце 2019 года. Мамонов все обвинения отвергал. Прокуратура запросила для него 14 лет лишения свободы, для Терентьева — десять.

Лаура Кеффер

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