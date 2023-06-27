Вручена престижная премия в области фотографии живой природы Подведены итоги международного конкурса фотографий живой природы The Big Picture — 2023
Фоторепортажи
25Показаны лучшие снимки Млечного Пути
9Показаны лучшие фотографии 2023 года, сделанные дронами
10:57 (мск), источник: © РИА Новости

Рогов сообщил об ожесточенных боях на Запорожском фронте

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн — РИА Новости. Тяжелые, ожесточенные бои продолжаются на запорожском фронте, украинские войска пытаются продвигаться на Времевском выступе, сообщил во вторник в эфире радиостанции «Комсомольская правда» глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Спецоперация на Украине

«Если говорить о линии боевого соприкосновения, то наиболее горячая пора в направлении Времевского выступа. Там враг пытается продвигаться, идут тяжелые бои высокой интенсивности», — сказал Рогов. По его словам, только за вчерашний день отбито четыре атаки украинских войск в районе села Ровнополье. Противник также пытается атаковать и забрасывать диверсионно-разведывательные группы южнее города Орехов, но ситуация «находится под полным контролем российских войск», отметил Рогов. На васильевском направлении ВСУ проводят перегруппировку.

«В целом, враг пытается наступать, но наши ребята в активной обороне, качественно защищаются. Практически по всей линии боевого соприкосновения идут артиллерийские дуэли», — подчеркнул Рогов.

Украинское наступление на южнодонецком, запорожском и артемовском направлениях началось 4 июня. Основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке, бросив в бой подготовленные и вооруженные НАТО бригады. Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что ВСУ не имеют успеха ни на одном направлении и несут серьезные потери.

На прошлой неделе секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев доложил главе государства, что потери Киева с 4 по 21 июня уже превысили 13 тысяч человек, уничтожены 246 танков и почти 600 единиц бронетехники. Путин отметил, что наступательный резерв Украины еще не исчерпан и это надо учитывать в ходе СВО.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 В Европарламенте раскрыли страшную правду о Зеленском
'Воздушные бои станут скоротечными'. Какие самолеты передадут Киеву
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта