Рогов сообщил об ожесточенных боях на Запорожском фронте

«Если говорить о линии боевого соприкосновения, то наиболее горячая пора в направлении Времевского выступа. Там враг пытается продвигаться, идут тяжелые бои высокой интенсивности», — сказал Рогов. По его словам, только за вчерашний день отбито четыре атаки украинских войск в районе села Ровнополье. Противник также пытается атаковать и забрасывать диверсионно-разведывательные группы южнее города Орехов, но ситуация «находится под полным контролем российских войск», отметил Рогов. На васильевском направлении ВСУ проводят перегруппировку.
«В целом, враг пытается наступать, но наши ребята в активной обороне, качественно защищаются. Практически по всей линии боевого соприкосновения идут артиллерийские дуэли», — подчеркнул Рогов.
Украинское наступление на южнодонецком, запорожском и артемовском направлениях началось 4 июня. Основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке, бросив в бой подготовленные и вооруженные НАТО бригады. Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что ВСУ не имеют успеха ни на одном направлении и несут серьезные потери.
На прошлой неделе секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев доложил главе государства, что потери Киева с 4 по 21 июня уже превысили 13 тысяч человек, уничтожены 246 танков и почти 600 единиц бронетехники. Путин отметил, что наступательный резерв Украины еще не исчерпан и это надо учитывать в ходе СВО.