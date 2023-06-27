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15:57 (мск), источник: © РИА Новости

Бойцы «Ахмата» предотвратили прорыв украинской ДРГ в Белгородскую область

ГРОЗНЫЙ, 27 июн — РИА Новости. Чеченские подразделения предотвратили попытку украинской диверсионно-разведывательной группы прорваться в направлении двух сел в Белгородской области, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

Ранее Кадыров сообщал, что бойцы батальона «Запад-Ахмат» приступили к охране госграницы в Белгородской области. Как сейчас он написал в своем телеграм-канале, начальники отделов МВД РФ по Курчалоевскому и Шатойскому районам Чечни Рустам Агуев и Гайрбек Делимханов «всегда очень тщательно продумывают противодействие противнику».

«Благодаря этому нам удается эффективно решать боевые задачи в направлении Щетиновки и Богун-Городка. Накануне, собрав всю необходимую разведывательную информацию, наши бойцы успешно накрыли артиллерийским огнем вражескую группу в зоне своей ответственности. Действуя на опережение, они предотвратили попытку украинской ДРГ прорваться к нашим позициям и уничтожили врага», — добавил Кадыров.

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