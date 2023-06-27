Бойцы «Ахмата» предотвратили прорыв украинской ДРГ в Белгородскую область

Ранее Кадыров сообщал, что бойцы батальона «Запад-Ахмат» приступили к охране госграницы в Белгородской области. Как сейчас он написал в своем телеграм-канале, начальники отделов МВД РФ по Курчалоевскому и Шатойскому районам Чечни Рустам Агуев и Гайрбек Делимханов «всегда очень тщательно продумывают противодействие противнику».
«Благодаря этому нам удается эффективно решать боевые задачи в направлении Щетиновки и Богун-Городка. Накануне, собрав всю необходимую разведывательную информацию, наши бойцы успешно накрыли артиллерийским огнем вражескую группу в зоне своей ответственности. Действуя на опережение, они предотвратили попытку украинской ДРГ прорваться к нашим позициям и уничтожили врага», — добавил Кадыров.