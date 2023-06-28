Российские бойцы изменили Т-72Б до неузнаваемости

Над люками наводчика-оператора и командира машины водружен специальный защитный экран. Как предполагают военные эксперты, такие меры должны снижать эффективность вражеских противотанковых боеприпасов, атакующих с верхней полусферы, а также защищать от ударов дронов-камикадзе.
В передней части по обе стороны 125-мм гладкоствольной пушки установлены прямоугольные короба. Вероятно, их задача нейтрализовывать боевые части вражеских ПТУР и реактивных гранат на максимальном удалении от основной брони.
В то же время большую работу по совершенствованию танков проводит и российская оборонная промышленность. Так, сходящие с конвейера модернизированные Т-72Б3М и Т-80БВМ, а также новые Т-90М достаточно основательно доработаны. То же самое касается и возвращаемых в строй Т-62М и Т-62МВ.
Кроме того, некоторое время назад сообщалось, что отечественные танки получат комплексы активной защиты «Арена-М», которые способны сбивать широкую номенклатуру средств поражения.