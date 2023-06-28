В Хакасии обнаружили крупнейшее в Азии логово пещерных гиен Всего палеонтологи собрали около 400 кг костей древних животных.
Фоторепортажи
25Вставить в рамку: победители и финалисты фотоконкурса The Big Picture 2023
20Разрушение Каховской ГЭС
11:45 (мск), источник: Российская газета

Российские бойцы изменили Т-72Б до неузнаваемости

Необычно выглядящий российский Т-72Б засветился в районе проведения специальной военной операции. На кадрах, сделанных с борта квадрокоптера, можно заметить, что этот танк получил внушительную кормовую нишу, прикрывающую крышу моторно-трансмиссионного отделения.

Спецоперация на Украине
Во время загрузки произошла ошибка.

Над люками наводчика-оператора и командира машины водружен специальный защитный экран. Как предполагают военные эксперты, такие меры должны снижать эффективность вражеских противотанковых боеприпасов, атакующих с верхней полусферы, а также защищать от ударов дронов-камикадзе.

В передней части по обе стороны 125-мм гладкоствольной пушки установлены прямоугольные короба. Вероятно, их задача нейтрализовывать боевые части вражеских ПТУР и реактивных гранат на максимальном удалении от основной брони.

В то же время большую работу по совершенствованию танков проводит и российская оборонная промышленность. Так, сходящие с конвейера модернизированные Т-72Б3М и Т-80БВМ, а также новые Т-90М достаточно основательно доработаны. То же самое касается и возвращаемых в строй Т-62М и Т-62МВ.

Кроме того, некоторое время назад сообщалось, что отечественные танки получат комплексы активной защиты «Арена-М», которые способны сбивать широкую номенклатуру средств поражения.

Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
 В "Единой России" объявили о начале праймериз
Гигантскую воронку от блока МБР "Сармат" сняли на видео
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта