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14:14 (мск), источник: Lenta.Ru

Военкоры показали работу «Змея Горыныча» в зоне СВО

В сети появилось видео применения российскими войсками самоходной установки разминирования УР-77 «Метеорит». Кадры публикует Telegram-канал Военкоры русской весны (Rusvesna).

Спецоперация на Украине
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Утверждается, что с снятые с разведывательного дрона кадры сделаны в районе Артемовска. На видео видно, как боевая машина, также известная в войсках как «Змей Горыныч», выстреливает заряд, а через несколько секунд происходит сильнейший взрыв с явно видимой ударной волной.

УР-77 была разработана в СССР как инженерная установка для создания проходов в минных полях. Она выстреливает ракету, которая тянет за собой шнур со взрывчаткой. Падая на землю, тот взрывается, заставляя мины сдетонировать либо просто отлететь в стороны. Однако «Змею Горынычу» нашлось и иное применение — военные начали использовать его как средство борьбы с пехотой или для разрушения укрепленных позиций противника.

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