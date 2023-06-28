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13:12 (мск), источник: РБК

Минобороны сообщило о срыве трех попыток ротации военных Украины в ЛНР

Артиллеристы группировки «Запад» сорвали три попытки ротации Вооруженных сил Украины (ВСУ) на передовой купянского направления. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.

Спецоперация на Украине
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«Артиллерией группировки сорваны три попытки провести ротацию подразделений Вооруженных сил Украины на передовых позициях в районе населенных пунктов Кисловка, Ольшаны и Новоселовское», — рассказал Зыбинский. По его словам, Украина потеряла более взвода военных и один пикап.

Также военные отразили атаку ВСУ на запорожском направлении в районе Малой Токмачки, сообщил «РИА Новости» начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов. В ходе столкновения уничтожены БМП и боевая бронированная машина. Также, по словам Чехова, на южно-донецком направлении военнослужащие Украины пытались провести скрытую перегруппировку и наносить артиллерийские удары по российским позициям. «Ответным огнем артиллерии уничтожены минометный расчет противника южнее Константиновки, а также минометный расчет и пикап», — заявил начальник пресс-центра «Востока».

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27 июня начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук сообщил, что истребители-бомбардировщики Су-34 уничтожили пункт управления, опорный пункт и пункт временной дислокации украинских военных на краснолиманском направлении.

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