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11:06 (мск), источник: Коммерсантъ

Верховный суд разрешил считать отмыванием конвертацию биткоинов в рубли

Верховный суд (ВС) отменил оправдательный приговор по делу о легализации биткоинов. Суд не согласился, что преобразование криптовалюты в рубли и их последующий разброс по чужим банковским картам и счетам не считается отмыванием, сообщает РАПСИ со ссылкой на материалы дела.

Источник: Reuters

Согласно им, фигурант незаконно хранил прекурсоры наркотических средств в особо крупном размере, а также в составе организованной группы занимался производством мефедрона. Товар оплачивали криптовалютой, которую обвиняемый конвертировал в рубли и переводил на счета и карты дочери своей сожительницы.

Суд признал его виновным в незаконном обороте наркотических средств, но оправдал его по обвинению в легализации денежных средств.

В приговоре суда первой инстанции говорилось, что совершение финансовых операций с денежными средствами, преобразованными из биткоинов, без введения их в экономический оборот не свидетельствует о легализации доходов, полученных преступным путем. С этим не согласился замгенпрокурора, который указал, что обвиняемый целенаправленно совершал финансовые операции по переводу денежных средств с виртуального счета на банковские карты и вывел 8,2 млн руб.

Суд апелляционной инстанции согласился с решением суда первой инстанции. ВС счел, что суд «высказал крайне противоречивые суждения». В ВС заявили, что «указанные финансовые операции заведомо для виновного маскируют связь легализуемого имущества с преступным источником его происхождения».

В высшей инстанции обратили внимание, что обвиняемый, находясь в Московской и Рязанской областях, конвертировал биткоины в рубли и переводил их на карты дочери сожительницы «с целью придания правомерного вида владению».

«Вопреки выводам суда первой и апелляционной инстанций для наличия состава преступления, предусмотренного ст. 174.1 УК РФ, не требуется обязательного вовлечения легализуемых денежных средств в экономический оборот, поскольку ответственность по указанной статье закона наступает при установлении самого факта совершения финансовых операций с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами или иным имуществом», — подытожил ВС.

В итоге высшая инстанция сочла, что вынесенный приговор законным и обоснованным признан быть не может. Судебная коллегия ВС определила направить уголовное дело на новое рассмотрение в Рязанский областной суд.

В ноябре 2022 года в Госдуму внесли законопроект, регулирующий процедуру майнинга цифровых валют и их последующую продажу. Принятие этого закона должно перевести майнинг в правовое поле. В Госдуме планировали легализовать криптовалюту в России в качестве финансового продукта в 2023 году.

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Лаура Кеффер

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