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13:52 (мск), источник: РБК

Генерала МВД госпитализировали после ДТП в Ленинградской области

До декабря 2022 года Травников возглавлял университет МВД в Петербурге, но был отстранен от должности.

Источник: Санкт-Петербургский университет МВД

Бывший начальник Санкт-Петербургского университета МВД России генерал-лейтенант Александр Травников попал в аварию на квадроцикле в Волосовском районе Ленинградской области, сообщает 47news, а также источник «Известий».

Инцидент произошел рядом с его загородным домом. Травников ехал по грунтовой дороге, но не справился с управлением и врезался в препятствие, пишут издания.

Его состояние тяжелое, в больницу его доставили вертолетом. По данным «Известий» и телеграм-канала «Mash на Мойке», у него травма живота и разрыв почки.

В пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области отказались от комментария для РБК.

Травников возглавлял университет МВД в Петербурге с июня 2018 года по декабрь 2022 года. 1 декабря 78.ru сообщил, что его отстранили от должности из-за незадекларированных доходов. Источник отмечал, что это произошло месяцем ранее. Сам Травников говорил, что ушел по собственному желанию. 5 декабря начальником университета был назначен генерал-майор Игорь Амельчаков.

До назначения главой вуза Травников был начальником УМВД по Центральному району Петербурга, ранее был руководителем других районных управлений ведомства.

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