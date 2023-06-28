В Казахстане по запросу США задержали топ-менеджера бывшей Group-IB

В России объявили в розыск главу департамента компании — разработчика софта против киберпреступлений F.A.C.C.T. (бывшая Group-IB) Никиту Кислицина, следует из базы данных МВД. В Тверском районном суде Москвы РБК сообщили, что он заочно арестован.
Из картотеки Мосгорсуда следует, что он подозревается в неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации (ч. 3 ст. 272 УК РФ). В компании F.A.C.C.T рассказали РБК, что Кислицина 22 июня задержали в Казахстане.
«На данный момент Никита Кислицин находится в Казахстане под временным задержанием под стражей для изучения основания для экстрадиционного ареста по запросу США», — сообщили в пресс-службе F.A.C.C.T.
Россия будет добиваться его экстрадиции, пишет ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах.
F.A.C.C.T. — преемница Group-IB, которая весной 2023 года продала свой российский бизнес местному менеджменту. Основатель компании — Илья Сачков. После сделки он остался основным акционером F.A.C.C.T. В сентябре 2021 года Сачкова арестовали. Его обвиняют в госизмене. Вместо Сачкова Group-IB возглавил сооснователь Дмитрий Волков. Материалы дела Сачкова засекречены. Волков рассказывал РБК, что обвинение не касается компании, предъявлено только Сачкову как физическому лицу, а не гендиректору.
Кислицин руководит департаментом F.A.C.C.T по разработке решений по комплексному противодействию сложным кибератакам.
В компании со ссылкой на имеющуюся информацию утверждают, что претензии к нему касаются не работы в F.A.C.C.T, а связаны с событиями десятилетней давности, когда он работал журналистом и независимым исследователем. Кислицин в 2006—2012 годах был главным редактором журнала «Хакер».
«Мы убеждены, что законных оснований для задержания на территории Казахстана нет. Компанией наняты адвокаты, которые оказывают Никите всю необходимую помощь с прошлой недели, а также нами направлено обращение в генеральное консульство РФ в Казахстане для содействия в защите нашего сотрудника», — говорится в сообщении компании.
В 2020 году Минюст США сообщил, что Кислицин является одним из подозреваемых по делу российского хакера Евгения Никулина (его обвинили во взломах LinkedIn, Dropbox и Formspring). По версии ведомства, в 2012 году Кислицин был причастен к взлому соцсети Formspring, похищению данных пользователей и попытке их продать. В Group-IB называли обвинения в адрес Кислицина бездоказательными. В компании при этом отмечали, что претензии американских властей касаются периода, когда Кислицин не работал в Group-IB.
Никулин рассказывал, что в 2013 году Кислицин встречался с представителями Минюста США и делился с ними своей исследовательской работой, которую проводил в 2012 году. Затем в 2014 году Кислицина пригласили на беседу с представителями властей в посольстве США в Москве, следует из документа опубликованного в базе решений американских судов в середине 2020-го. На встрече он рассказывал о работе российских хакеров, а также о расследовании Group-IB в отношении кардингового форума FETEAM (площадка, где можно продать и купить украденные данные банковских карт). Кислицин описал, как именно Group-IB отследила трафик этого форума, а также предложил передать ФБР собранные данные. Сачков поддержал Кислицина в передаче данных, заявлял последний.
Россия не впервые объявляет в розыск граждан, выдачи которых добиваются США, после чего на этом основании добивается их экстрадиции на родину. Так, в октябре 2022 года по запросу США в Милане задержали, а потом отправили под домашний арест бизнесмена, сына бывшего губернатора Красноярского края Александра Усса — Артема. В том же месяце МВД России объявило Усса-младшего в розыск, московский суд заочно арестовал его по делу об отмывании денег. На основании решения суда об аресте Усса Москва добивалась его экстрадиции не в США, а в Россию.
В марте 2023 года Артем Усс сбежал из-под домашнего ареста в Италии, а в апреле объявил о возвращении в Россию. Он пришел в МВД и после допроса ему изменили меру пресечения с ареста на подписку о невыезде. Его карточка пропала из базы разыскиваемых лиц.