«Воздушно-космическими силами России нанесены удары высокоточным оружием по объектам нефтепереработки и хранения топлива для обеспечения группировки ВСУ в Донбассе. Цель удара достигнута», — говорится в публикации.
Российским военным удалось поразить все назначенные цели противника.
Всего за минувшие сутки Вооруженные силы уничтожили на Донецком направлении свыше 240 украинских военных, две боевые бронированные машины, два пикапа, а также самоходную артиллерийская установку Krab польского производства.
Российская армия сумела отразить две украинские атаки возле Старомайорского в районе Времевского выступа в ДНР, где противник наступал силами до мотопехотной роты.
Кроме того, артиллерия, ракетные войска и авиация нанесли удары по резервам ВСУ на Запорожском направлении. За минувшие сутки Киев потерял на этих участках фронта:
Украинские диверсанты планировали высадиться и закрепиться в северной части острова Антоновский на Херсонском направлении, но их действия пресекли ВС России. В итоге потери противника составили до 50 бойцов и несколько автомобилей и гаубиц.
Попытки ВСУ наступать потерпели неудачу и на Краснолиманском направлении. Российские военные отбили атаки в районе Кузьмино в ЛНР и Григоровки в ДНР.
«За сутки уничтожено до 115 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, боевая машина реактивной системы залпового огня “Град”, самоходная артиллерийская установка “Акация”, а также гаубица Д-30», — уточнили в ведомстве.
В городе Краматорске Донецкой Народной Республики поражен пункт временной дислокации командного состава 56-й мотопехотной бригады ВСУ.
Также за прошедший день силы ПВО перехватили три крылатые ракеты Storm Shadow, шесть снарядов РСЗО HIMARS и уничтожили восемь украинских беспилотников.