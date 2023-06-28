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15:14 (мск), источник: © РИА Новости

ВКС России нанесли удары по топливной инфраструктуре ВСУ

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Воздушно-космические силы России нанесли высокоточные удары по топливной инфраструктуре ВСУ в Донбассе, сообщило Министерство обороны в ежедневной сводке о ходе спецоперации.

Спецоперация на Украине
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«Воздушно-космическими силами России нанесены удары высокоточным оружием по объектам нефтепереработки и хранения топлива для обеспечения группировки ВСУ в Донбассе. Цель удара достигнута», — говорится в публикации.

Российским военным удалось поразить все назначенные цели противника.

Всего за минувшие сутки Вооруженные силы уничтожили на Донецком направлении свыше 240 украинских военных, две боевые бронированные машины, два пикапа, а также самоходную артиллерийская установку Krab польского производства.

Российская армия сумела отразить две украинские атаки возле Старомайорского в районе Времевского выступа в ДНР, где противник наступал силами до мотопехотной роты.

Кроме того, артиллерия, ракетные войска и авиация нанесли удары по резервам ВСУ на Запорожском направлении. За минувшие сутки Киев потерял на этих участках фронта:

  • до 235 военнослужащих;
  • два танка;
  • три боевые бронированные машины;
  • два автомобиля и гаубицы Д-20 и «Мста-Б».

Украинские диверсанты планировали высадиться и закрепиться в северной части острова Антоновский на Херсонском направлении, но их действия пресекли ВС России. В итоге потери противника составили до 50 бойцов и несколько автомобилей и гаубиц.

Попытки ВСУ наступать потерпели неудачу и на Краснолиманском направлении. Российские военные отбили атаки в районе Кузьмино в ЛНР и Григоровки в ДНР.

«За сутки уничтожено до 115 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, боевая машина реактивной системы залпового огня “Град”, самоходная артиллерийская установка “Акация”, а также гаубица Д-30», — уточнили в ведомстве.

В городе Краматорске Донецкой Народной Республики поражен пункт временной дислокации командного состава 56-й мотопехотной бригады ВСУ.

Также за прошедший день силы ПВО перехватили три крылатые ракеты Storm Shadow, шесть снарядов РСЗО HIMARS и уничтожили восемь украинских беспилотников.

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